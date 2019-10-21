لجين عمران تثير الجدل بوصفها بعض المتابعين بالحمقى!

كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 03:55 صباحاً - أثارت الاعلامية السعودية لجين عمران الجدل بعد وصفها بعض متابعي المشاهير على السوشيال ميديا بالحمقى.

كلام لجين عمران جاء ردا على احد التغريدات التي قال صاحبها: “وقتنا هذا ياستاذه لجين ضيعنا بين مواطن القوه ومواطن الضعف مواطن القوه اصبحت للحمقى بسبب تاقلم الباقين بمواطن الضعف والدليل المشاهير انشهرو بسبب حماقتهم”.

لترد عليه لجين عمران قائلة: “إسمح لي عزيزي

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