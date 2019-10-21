شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو وفؤاد زبادى فى رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى كل من المطرب محمد الحلو، والمطربة آيات فاروق، ومن المغرب فؤاد زبادي، وجهاد عقل من لبنان، الليلة الرابعة من ليالي مهرجان الموسيقى العربية يوم الإثنين 4 نوفمبر على المسرح الكبير.

مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 يكرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، والشاعر الكبير فاروق جويدة، والموسيقار البحرينى وحيد الخان، والمطربة ريهام عبد الحكيم، والمطربة مى فاروق، والشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، والموسيقار عمرو إسماعيل، والمايسترو عادل إسكندر، وعازف الكمان محب فؤاد مهني، وعازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، والباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد، بجانب المؤتمر العلمى الذى يقام على المسرح الصغير، وأشار إلى المشاركة الأولى للنجم محمد منير، مؤكدًا أن مهرجان الموسيقى العربية يعد أحد أهم المحافل الدولية المتخصصة، مؤكدًا نجاح الدورات السابقة على مدار 27 عامًا، حيث نجح فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والدول العربية مثمنًا دور المؤسسات الإعلامية فى إلقاء الضوء على فعالياته المتعددة والمتنوع.

تشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى، فرقة المايسترو هانى فرحات، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة كل من المايسترو مصطفى حلمى والمايسترو حازم القصبجى، أوركسترا الموسيقار عمر خيرت، فرقة الفنان وائل جسار بقيادة المايسترو عادل عياش، فرقة بيت الموسيقى فى النجدة الشعبية اللبنانية بقيادة المايسترو هياف ياسين، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد حسن فكرى، فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، فرقة أنغام الشرق بقيادة المطرب إبراهيم فاروق، فرقة كنوز الشرق بقيادة المطرب محمود درويش، فرقة روائع النغم بقيادة المطربة ريم كمال، سداسى شرارة بقيادة الدكتور حسن شرارة، فرقة الفن الصادق بقيادة المطرب إسماعيل صادق، فرقة فن بقيادة المطرب يحيى عبد الحليم، فرقة شموع بقيادة المطرب سعيد عثمان، فرقة المطربة حنان ماضى، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة كل من المايسترو عبد الحميد عبد الغفار والمايسترو إيهاب عبد الغفار، فرقة الانشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام.