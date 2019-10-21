شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يسرى كابتن طيار فى حكاية "ما تيجى يا مليجى" بـ نصيبى وقسمتك 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الفنان محمد يسري عرض حكاية "ما تيجي يا مليجي" من الجزء الثالث لمسلسل "نصيبى وقسمتك" على قناة ON E ابتداء من السبت المقبل، حيث تعرض الحكاية هذا الأسبوع على إحدى القنوات العربية، ويجسد مدحت شخصية كابتن طيار ويقع في قصة حب منذ طفولة مع هدى المفتي، ويمر بالعديد من المواقف خلال الحلقات.

حكاية "ما تيجي يا مليجي" هى حلقة قبل الأخيرة من الجزء الثالث للمسلسل، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطي وبطولة هدى المفتي، محمد الشرنوبي، ومحمود حجازي، ودنيا عبد العزيز، ونور عبد الغني.

وعرضت خلال الأسابيع الماضية حكايات "براد شاى" بطولة هبة مجدي وهانى عادل، و"اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يا زبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى والتى تعرض حلقاتها هذا الأسبوع على قناة ON E، ومقرر عرض حكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور الدين.

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