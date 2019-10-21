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لماذا لم تشارك فيفي عبده في مواسم الترفيه في السعودية؟

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 02:57 صباحاً - أبدت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده استعدادها لتقديم عروض فنية في المملكة العربية ضمن مواسم الترفيه.

غير ان فيفي عبده، قالت في تصريح صحفي، أنه لم يتم التواصل معها من قبل هيئة الترفيه السعودية وليس هناك اي تعاقد على تقديم اي اعمال فنية في السعودية في الفترة الحالية.

وتابعت فيفي عبده كلامها قائلة: “ولكن لو كانت هناك فرصة فلا مانع لدي، ولكنني قدمت مسرحية في عيد الفطر الماضي بالكويت وهي “ينانوة جليعة” وهي تنتمي للكوميديا وبمشاركة كويتية، وكانت تجربة جيدة سعدت بها وبجمهور الكويت والخليج بشكل عام.”.

من ناحية أخرى، تحدثت فيفي عبده عن فيديوهات الرقص التي تنشرها عبر السوشيال ميديا مؤكدة أن الرقص ليس له علاقة بالعمر ولكن باللياقة البدنية في المقام الاول، وتابعت “كما أنني نشرت عدة مقاطع على السوشيال ميديا وكانت التعليقات إيجابية للغاية، فهناك من كانوا يعتقدون أنني إعتزلت ولكن زيادة وزني في بعض الأوقات كانت تمنعني من الرقص، فأنا لم أعتزل كما أُشيع مؤخراً”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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