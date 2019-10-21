كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 02:57 صباحاً - انتشر تسجيل مصور للوزير السابق وئام وهاب يتحدث فيه عن قضية الواتساب وكيف بدأت عندما تواصل وزير الاتصالات محمد شقير مع آمري بوركان المدير في “تاتش”، والمدير في ألفا مروان حايك، فوافق الاول على رسم الواتساب واعترض الثاني وقال بان هذا الامر لا يمكن ان يتم.
ونقل وئام وهاب عن مروان حايك قوله ان خطوة فرض ضريبة على الواتساب ستكون انتحار كونها خدمة مجانية ولم يتم تنفيذها في اي بلد.
وقال وئام وهاب انه وزير الاتصالات محمد شقير اقنع رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس، واصفا اياه بالغبي، بإقالة مروان حايك بسبب اعتراضه على هذا الموضوع.
يذكر ان نجيب ساويرس هو رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم المصرية المشغلة لشبكة “ميك 1” المعروفة باسم “ألفا” احدى شركتي الاتصالات في لبنان.
وكان نجيب ساويرس قد برر إقالة حايك حينها بالقول أنه قام بعمل جيّد لكنه ارتأى أن يعمل مع شباب من الجيل الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب فيديو لـ وئام وهاب يتحدث فيه الفساد في لبنان.. وما علاقة المصري نجيب ساويرس؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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