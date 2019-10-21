"سنة لننطلق" إلى إكسبو 2020.. ماريا كاري والجسمي يشعلان الأجواء بدبي

احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، بمناسبة "سنة لننطلق" إلى إكسبو 2020 دبي، بفعاليات مبهرة في الإمارات السبع، جسدت بعضا من ملامح ما سيشهده الحدث الأروع في العالم.

وتألق نجم العرب حسين الجسمي، والنجمة العالمية ماريا كاري، سفير إكسبو 2020 دبي، في الاحتفالات التي أقيمت في حديقة البرج في وسط مدينة دبي على مدى ساعة قدما خلالها أروع ما لديهما للجماهير التي احتشدت للمشاركة في هذه المناسبة.

وتحولت جميع الأنظار إلى برج خليفة بحلول الساعة الثامنة وثلث مساءً، لمشاهدة عرض الضوء والألعاب النارية التي انطلقت إيذاناً بالعد التنازلي للسنة الأخيرة السابقة على انطلاق إكسبو 2020 دبي، الحدث الأضخم على الإطلاق في العالم العربي، والذي سيقام على مدى 173 يوما مليئة بالإلهام والابتكار والمرح لجميع أفراد الأسرة.





وأقيمت فعاليات متميزة أيضاً بالتزامن مع احتفالات دبي من الساعة الـ5 إلى الـ10 مساء في الإمارات الست الأخرى، أقيمت الاحتفالات في متحف اللوفر أبوظبي، وواجهة المجاز المائية في الشارقة، ومتحف عجمان، وكورنيش أم القيوين، وكورنيش القواسم في رأس الخيمة، وقلعة الفجيرة.

وبينت احتفالات الإمارات السبع مدى فخر الناس وحماسهم المتزايد لهذا الحدث، في الوقت الذي يجري فيه العمل على قدم وساق للتحضير لاستضافة أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

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وأقيمت الاحتفالات في أجواء مناسبة لجميع أفراد العائلة، وشارك في إحيائها عدد كبير من الموسيقيين والرسامين والشعراء والشخصيات البارزة في المحافل الثقافية المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم تخصيص أماكن رحبة لتقديم الأطعمة والمشروبات وعرض الأعمال الفنية، بالإضافة إلى تخصيص مناطق للأطفال، وبث الفعاليات الرئيسية على الهواء مباشرة من دبي، وغير ذلك الكثير، وكان حضور جميع الفعاليات بالمجان.

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي: "كانت احتفالات اليوم في كافة إمارات الدولة تعبيراً واضحاً عن شعار (كن معنا)، وهو شعار الحملة التي أطلقناها الأسبوع الماضي. في هذه الليلة، قدمنا لدولة الإمارات وللعالم بأسره لمحة عما سيقدمه إكسبو 2020 دبي بعد 12 شهرا من الآن، وتجلى عمليا ما سيشكل للجميع حافزا كي يكونوا معنا في محطة بالغة الأهمية من تاريخنا".

وأضافت مشاركة نجمة بوليوود، الممثلة والمغنية شرادا كابور، المزيد من التألق للحفل الذي أُقيم في حديقة البرج، وقدم 5 موسيقيين يمثلون أساليب وأنماطا فنية متنوعة، يقيمون في دولة الإمارات، أغنية ألفوها خصيصاً للاحتفال بمناسبة "سنة لننطلق"، وستُعرض ثمرة هذا التعاون في فيلم وثائقي بعنوان "لقاءات موسيقية" سيتم كشف النقاب عنه قريبا.





وشهدت الإمارات السبع استعراضات فنية شارك فيها 100 فنان من 26 جنسية مختلفة، وسلطت تلك الاحتفالات الضوء على المواهب الكثيرة التي تزخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تتميز به من حداثة وتنوع ثقافي ثري، فضلا عن جاذبية إكسبو 2020 دبي كحدث دولي يستقطب اهتمام الجميع من كل أنحاء العالم.