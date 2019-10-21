فنانو لبنان لشعب لبنان: ثوروا!









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلق فنانو لبنان العديد من المواقف المؤازرة للتظاهرات الصاخبة التي يشهدها بلدهم. فيما شارك عدد كبير منهم ميدانياً في الحراك المدني بالشارع، ونقلوا أجواء ومواقف من ساحات الإعتصام عبر صفحاتهم على مواقع التواصل بتغريدات وتدوينات وتعليقات متتالية أرفقوها بالصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر العديد من المواقف الثائرة والطريفة لهم وللمتظاهرين. حيث أكدوا على وقوفهم في صفوف الناس ضد سلطة غير قادرة على تقديم الحياة الكريمة لمواطنيها.



علامة:

راغب علامة غرّد: "السياسات الغبية التي مارسها أهل الحكم على عامة الشعب على مدى عقود زرعت الحقد في قلب الشعب المظلوم والمسروق والمهدور حقه. عندما تسمع تعابير الناس الموجوعة على شاشات التلفزة تتاكد بأن القناع قد سقط وأن الطبقة الحاكمة سوف تدفع ثمن سياساتها الغبية".

نجوى كرم

فأحلى من الأحلى وحدتنا، مع كل الطوائف منشكّل وحدتنا..، مع كل حقوقنا ومطالببنا..، بدنا نعيش بسلام ومكتفيين..، تعبنا خوف من البكرا..#لبنان

إليسا

وغرّدت إليسا: "يوم عن يوم بيكبر قلبي بالشعب العظيم، كنت خايفة يكون يئس، بس عم ينتفض لحريتو وكرامتو ولقمة عيشو، اليوم كمان عبو الساحات لأنو بعدن نايمين أو عاملين حالن نايمين".

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي عبر حسابها على "تويتر": "ما في أحلى من الشعب اللبناني لمّا يكون ايد وحدة وشعاره واحد، بلا انتماء سياسي كلنا للوطن".

داليدا خليل

ودعت الفنانة داليدا خليل الجميع إلى المشاركة في التظاهرات التي يشهدها لبنان، ناشرة صورة من هذه التظاهرات تُبيّن العلم اللبناني.

كارول سماحة

ورأت كارول سماحة أن إسقاط الحكومة وحده ليس كافيًا، مذكرةً بما حصل للحركة الصفراء في فرنسا من تشرذم.

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نانسي عجرم

ونشرت نانسي عجرم صورة تمثل الاتحاد اللبناني، وغردت كاتبة: "قوتنا بوحدتنا".



رامي عبّاش

أما رامي عياش فغرّد على حسابه في "تويتر": "10 احزاب، 18 طائفة، 128 نائب، 28 وزير، 3 رؤساء، وفرص العمل للشباب في لبنان (صفر)".

رابعة الزيات

الإعلامية رابعة الزيات نشرت صورة لها مع ابنتها في التظاهرات، وكتبت فوقها: "صباح لبنان الحلو، كلنا يعني كلنا مع أولادنا بالساحات".

ماغي بوغصن

الفنانة ماغي بوغصن تنشر صورة جديدة من ساحة الشهداء كاتبة: "الولاء لك لبناننا الحبيب"

وسام حنّا

وسام حنا، دائم الحضور في التظاهرات ولقد كتب على أحد صوره: "جاي مع الشعب المسكين جاي لأعرف ارضي لمين، لمين عم بيموت ولادي بأرض بلادي جوعانين. ناطرينكن اليوم بدنا نكون كتار. بدنا نسقطن، بدنا نستعيد أموال اللبنانيين المسروقة، بدنا نزرع لبنان الجديد. لبنان الجنة. يا شعب لبنان العظيم ثوروا".

كما غرّد فرحاً بتظاهرات أهل صور ناقلاً فيديو من اعتصامهم





