شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المنتجة لفيلم الأكشن "Birds of Prey" تطرح 4 بوسترات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الشركة المنتجة لفيلم الأكشن الجديد "Birds of Prey" الترويج للعمل الجديد، وذلك من خلال طرح 4 بوسترات جديدة للفيلم الذى سيطرح تحت اسم " Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn "، يوم 7 فبراير من عام 2020



Birds of Prey



Birds of Prey

Advertisements

فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصال هارلى كويننعن الـ Joker، حيث تنضم إلى الأبطال الخارقين Black Canary وHuntress وRenee Montoyaلإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".



Birds of Prey



Birds of Prey

الفيلم من بطولة مارجوت روبى، مارى اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.

يذكر أن الشركة المنتجة يعرض لها في دور العرض فيلم الـ Joker، الذى حظى بالكثير من الانتقادات منذ طرحه فى 4 أكتوبر الماضى، وحقق إيرادات وصلت إلى 619 مليون دولار أمريكى في دور العرض المختلفة حول العالم، كما أن الفيلم يواجه بعض المشاكل بسبب مشاهد العنف التي ظهرت في الفيلم، مما يضعه في احتمالية عدم المشاركة في جوائز الأوسكار، التي لايزال أعضائها يدرسون إنضمامه أو لا.

واستطاع الفيلم أن يتخطى حاجز الـ نص مليار دولار في خلال 13 يومًا من طرحه، ووصل تقييم فيلم الجوكر الجديد عبر موقع Rotten Tomatoes على نسبة 89% بعد مشاركات وصلت لنسبة 44 ألف مشارك، وحصل على تقييم 8.9 من على موقع "imdb".