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صور.. صوفيا لورين تحصل على جائزة انجاز العمر فى فيينا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت النجمة الإيطالية صوفيا لورين، علي جائزة إنجاز العمر في حفل توزيع جوائز الثقافة الأوروبية في فيينا وهو الحفل الذي أقيم في الأوبرا وتسلمت النجمة التي تبلغ من العمر 84 عامًا الجائزة من ابنها المايسترو كارلو بونتي جي آر.

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النجمة الأسطورة صوفيا لورين عادت إلي التمثيل مرة أخري من خلال   The Life Ahead، وهو الفيلم المأخوذ عن رواية رومان جارى  La vie devant soi، والتى تم تحويلها لفيلم عام 1978 ونجح فى حصد جائزة الأوسكار .

تلعب صوفيا شخصية تدعى "روزا"، وهى أحد الناجيات من حريق الهولوكوست، والتى ستنشئ رابطاً قوياً مع طفل يبلغ من العمر 12 عاماً يدعى "مومو" وهو أحد المهاجرين السنغال، وسيكون الفيلم الجديد من إخراج ابنها المخرج إدوارد بونتى.

 ومن المقرر أن تشارك شركة Palomar فى انتاج الفيلم المنتظر، على أن يعرض فى شهر مارس عام 2020.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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