شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين دولار فى افتتاحية فيلم Zombieland: Double Tap والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الجزء الثانى من سلسلة الكوميديا والمغامرة Zombieland، الذى طرح تحت اسم "Zombieland: Double Tap"، ومن إنتاج شركة سونى تحقيق 10 ملايين و849 ألف دولار في الافتتاحية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حول العالم، حيث وصل دور العرض المختلفة حول العالم في 18 أكتوبر الجارى.

وتكلفت ميزانية الفيلم 42 مليون دولار أمريكى، وتعد الافتتاحية ضعيفة، لكن مرضية، حيث إنه يتنافس مع الجزء الثانى من فيلم أنجلينا جولى Maleficent، الذى طرح تحت اسم Mistress of Evil Maleficent:، وفيلم الـ Joker الذى استطاع أن يظل على عرش البوكس أوفيس لمدة 3 أسابيع متتالية.

تم عرض الجزء الأول من فيلم "Zombieland" لأول مرة قبل 10 سنوات، في يوم 2 أكتوبر من عام 2009، ومن إنتاج شركة سونى، وحقق في الافتتاحية إيرادات وصلت إلى 24 مليون دولار، وحقق مع نهاية عرضه في دور العرض المختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية 76 مليون دولار.

ويعود كل من "وودي هارلسون" و"جيسي إيسنبرج" و"أبيجيل بريسلين" و"إيما ستون" إلى الفيلم، الذي يضم أعضاء جدد من فريق الممثلين روزاريو داوسون، وزوي ديوتش، ولوك ويلسون، وتوماس ميدلديتش، بالإضافة إلى بعض الأنواع الجديدة من الزومبي التي تطورت منذ الفيلم الأول.

وتدور الأحداث فى مستقبل خيالى حيث تتعرض الولايات المتحدة فيه لكارثة تحول معظم سكانها إلى زومبى، بينما يحاول الناجون المتبقون من البشر فعل أى شىء يبقيهم على قيد الحياة.

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ومن بين الناجين الطالب الخجول كولومبوس، الذى يضع لائحة مكونة من 30 قاعدة يجب لكل من يريد أن ينجو بحياته أن يلتزم بها، وبالتالي يقرر كولومبوس أن يعود إلى مدينته القديمة بحثًا عن والديه؛ ليعرف ما إذا كانا لا يزالان فى حالة طبيعية، وفى الطريق يقابل رجلاً عنيفًا يدعى تالاهاسى الذى يقتل الزومبى، ويتجول بحثًا عن الحلوى التى يفضلها.