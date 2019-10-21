هذا ما قاله رامي جمال عن الضابط الشهيد "عمرو صلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشر المطرب والملحن رامي جمال عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، صورة تجمعه مع صديقه ضابط الشرطة الشهيد "عمرو صلاح".

وكتب جمال: "زي النهاردة من سنتين سمعت أوحش خبر في حياتي، وهو استشهاد البطل عمرو صلاح، على قد ما بزعل على الفراق، بفرح لحسن خاتمتك يا اللي مفيش منك، ربنا يرحمك أنت وكل أمواتنا، ويجمعنا بيكم في الجنة".

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وشارك الشهيد الضابط "عمرو صلاح" في فيلم "الخلية" مع أحمد عز، وكان مكلفًا بتدريب أبطال الفيلم على ارتداء ملابس الشرطة وحمل السلاح وفنون القتال.

يذكر أن يد الإرهاب والغدر اغتالت، في يوم الجمعة 21 أكتوبر 2017، عددًا من رجال مصر المخلصين، من قوات وزارة الداخلية، خلال مطاردة خلية إرهابية في "صحراء الواحات"، كانت تستهدف أمن مصر واستقرارها، وكان النقيب عمرو صلاح ضمن المستشهدين في الحادث الإرهابي.​