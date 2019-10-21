ماريتا تحمل علم لبنان ومي عمر بأثينا.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

خالد أنور

نشر الفنان خالد أنور، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها من مدينة أثينا اليونانية.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

بلقيس فتحي

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نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة جمعتها بالفنانة مني زكي، والفنانة الهندية سونام كابور.

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة.

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بفستان أنيق.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها، أظهرتها تحمل العلم اللبناني.

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها داخل سيارتها.

ديانا كرزون

نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة سيلفي جديدة لها. ​