فيديو| هنا الزاهد تتألق في التنس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام"، ظهرت فيه تمارس رياضة التنس. نال الفيديو إعجاب متابعي هنا الذين طالبوها باحتراف اللعبة. يذكر أن الفنانة هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية بعد أيام من حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، أثناء قضاء شهر العسل، ما أدى إلى نقلها لأحد المستشفيات، وتعيش حاليًا فترة النقاهة.

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