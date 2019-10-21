بين التغريد والتظاهر.. نجوم الفن يشاركون باحتجاجات لبنان

تفاعل نجوم الفن في لبنان مع المظاهرات الحاشدة التي اجتاحت البلاد في الأيام الماضية، ضد الحكومة، واحتجاجا على الفساد وسوء الأوضاع المعيشة، والاقتصاد المتردي.

ولليوم الرابع على التوالي، تواصلت التظاهرات بمشاركة كبيرة من اللبنانيين في مختلف أنحاء البلاد، بالرغم من محاولات الحكومة احتواء الأزمة.

وتدفق المحتجون على الشوارع، في مسيرات غلب عليها الطابع الاحتفالي، وصدحت مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية، في حين ردد المتظاهرون هتافات تطالب بـ"إسقاط الحكومة".

وانتشر فنانون لبنانيون على امتداد المحافظات من طرابلس شمالا إلى صور جنوبا فوسط العاصمة بيروت، مشاركين بالتظاهر وحاملين مطالب الناس.

وفي وسط بيروت امتشق الفنان جاد خليفة شاحنة صغيرة عليها مكبرات للصوت وبدأ بتأدية الأغاني الوطنية ومنها لوديع الصافي وعاصي الحلاني وفيروز، وكذلك فعل الفنان سعد رمضان في نقطة أخرى من الاحتجاجات،

وفق ما ذكرت "رويترز".

كما تحلق الممثل بديع أبو شقرا حول مجموعة من الفنانين في وسط بيروت، وأنشدوا معا أغنية قديمة للفنان المصري الراحل الشيخ إمام.

وعلقت الممثلة كارمن لبس على المهلة بالتساؤل "قبل 72 ساعة ماذا كان؟ ألم يمكن أن يصلح الوضع اقتصاديا؟ ثلاثة أرباع الزعماء مهربين أموالهم على سويسرا، ليحضروا جزء منها".

وقالت الممثلة أنجو ريحان إنها جاءت إلى التظاهر للمطالبة بحقوق بديهية وعادية ومن أبسط مقومات العيش، مضيفة "جئت للمطالبة بمياه نظيفة، هواء نظيف، بدي ما موت بـ(السرطان) أريد مستشفيات مدارس وطرقات، والأهم كل الحكومة الفاسدة ترجع الأموال المنهوبة للدولة".

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وأصطحب الفنان رامي عياش زوجته داليدا إلى ساحة

رياض الصلح وهي ترتدي زيا هو عبارة عن العلم اللبناني، وقال عياش "زوجتي خائفة على مستقبل أولادنا، نحن اليوم وراء الناس وليس أمامهم ومصداقيتهم ممكن أن تكون أصدق من مصداقيتنا، هذا وجعهم، قررنا أن نكون مع الناس إلى جانبهم من جانبهم لأن مصداقية الفنان ممكن تكون كاذبة، وديع الصافي وصباح ماتوا فقراء والفنان ممكن يجوع إذا ما انتبه لأولاده".

وكان الفنان راغب علامة من أوائل المشاركين في التظاهر قبل يومين معلنا خلال مسيرة في وسط بيروت أن مطالب الناس تشكل همه الدائم ويعكسها في أغنياته وقال "أنا كنت من أول الذين خافوا على الوطن عندما غنيت طار البلد".

ونشط فنانون آخرون في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت الفنانة مايا دياب تغريدة على تويتر دعت فيها جمهورها للنزول إلى الشارع.

وبدورها نشرت نادين نسيب نجيم على إنستجرام مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، تظهر مشاركتها في التظاهرات.

كما نشرت أمل حجازي منشورا في إنستجرام قالت فيه: "فلنملأ الساحات بمظاهرة مليونية.. لبنان ينتفض".