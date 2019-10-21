فيديو.. مودي جمال يبهر لجنة تحكيم "ذا فويس" بأداء مميز لأغنية سيد درويش

لفت المطرب المصري مودي جمال الأنظار في الظهور الأول له فى الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس". Advertisements استطاع جمال أن يؤثر في لجنة التحكيم بصوته وأدائه المتميز، وأبدع بغنائه على خشبة المسرح بإحدى أغاني سيد درويش الشهيرة "ياناس أنا مت فى حبي"، وقد استفز صوته حماقي وراغب علامة والتفا كل منهما بكرسيه له، وأشادت أحلام بصوته ووصفته بالمبهر المميز. بإحدى أغاني سيد درويش الشهيرة "ياناس أنا مت فى حبي"، وقد استفز صوته حماقي وراغب علامة والتفا كل منهما بكرسيه له، وأشادت أحلام بصوته ووصفته بالمبهر المميز. اختار المطرب الشاب الانضمام إلى فريق راغب علامة، وتشهد لجنة التحكيم البرنامج الموسم الخامس منافسة قوية بين أحلام الشامسي، راغب علامة، محمد حماقي، وسميرة سعيد"، وتميزت الحلقات السابقة بالتنافس الشديد بين أعضاء اللجنة على الأصوات الجميلة التي قد تحقق لقب أحلى صوت لهذا العام.

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