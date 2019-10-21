بسبب نورهان المرشدي.. رواد السوشيال يبحثون عن آمال ماهر

أشعلت الفنانة آمال ماهر، مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع البحث العالمي جوجل، بعد أنباء عن رفع أجرها إلى ربع مليون دولار في الحفلة الواحدة.
وتداول رواد مواقع التواصل هذا القرار، موضحين أن ماهر قررت الاكتفاء بعدد محدود منها مقابل أن ترفع من أجرها.
وكانت آمال قد قللت عدد حفلاتها التي أحيتها مؤخرا، بعد إطلاق ألبومها الأخير "أصل الإحساس".
نهاية العام الحالي وبداية العام الجديد.
وتفكر الفنانة آمال ماهر في التحضير لأغنية جديدة، تكون جاهزة مع
كما أشعلت المتسابقة المصرية نورهان المرشدي، التي قدمت أغنية آمال ماهر التي تحمل اسم "يا عيني عليكي يا طيبة"، مواقع التواصل خاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب.
لحظات عصيبة، إلا أن المفاجأة جاءت في اللحظة الأخيرة، حينما قررت أحلام الالتفات إلى الشابة وتبعها راغب علامة مباشرة.
وظلت المرشدي حتى اللحظات الأخيرة في فقرتها دون أن يلتف إليها أحد من لجنة التحكيم، ما جعل والدتها التي تتواجد بصحبتها تعيش
وسقطط والدة المرشدي على الأرض بشكل غريب، تعبيراً عن فرحها بنجاح ابنتها في تجاوز مرحلة "الصوت وبس".
واختارت نورهان المرشدي أن تنضم إلى فريق "أحلام" من أجل استكمال رحلتها في البرنامج، الذي يضم العديد من الأصوات القوية في الوطن العربي.
كما بكت أحلام بعد انتهاء المتسابقة المصرية من غنائها، وطلبت منها القدوم إليها واحتضنتها فبادلتها الشابة البكاء، وعبرت أحلام عن إعجابها قائلة: "مينفعش ملفش.. جميلة.. صوت حلو".
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