بعد أداء فينيكس وجاريد ليتو .. "الجوكر" يرفع شعار النجاح للجميع

حقق فيلم "الجوكر" الأخير نجاحًا باهرًا، ومدح الكثير من مشاهدين الفيلم بأداء الفنان العالمي خواكين فينيكس، والذي تصدر حاليًا شباك تذاكر السينما العالمية.

وقارن العديد من محبين شخصية الجوكر بين الفنانان العالميان فينيكس وجاريد ليتو، واللذان أحتلا العديد من النجاحات بسبب تجسديهم وأدائهم لشخصية الجوكر.

ولم يكتفي الجمهور بهذة المقرنة بل أحيا فيلم الجوكر تراث الفنان الراحل هيث ليدجر، والذي لم يحضر نجاحه نتيجة لوفاته قبل عرض فيلم "The Dark Knight".

فمن الواضح أن شخصية الجوكر

ترفع شعار النجاح للجميع، وهذا نتيجة لأن شخصية الجوكر المجنونة، تمثل واقع مع الأسف يعيش به البعض دون الشعور به، فهي تحمل سمات عديدة.

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ومخترع شخصية الجوكر هي شركة دي سي كومكس العالمية، وذكان أول ظهور له في عام 1940، وجسده لأول مرة الفنان العالمي

سيزار روميرو، ومن ثم جاك نيكلسون، وجذبت شخصية الأنظار من ظهورها في فيلم "بات مان".

وتتميز شخصية الجوكر بالخبير الاجرامي، والتي تعددت أوصافه، الصورة الأصلية والسائدة حاليا هي السايكوبات الذكي جدًا ذو الحس الفكاهي السادي، في حين صوره كتاب آخرون أنه مخادع غريب الأطوار. بالمثل، طوال قصة الشخصية الطويلة، هناك عدة حكايات مختلفة تحكي عن أصلها، والأكثر شيوعًا منها تصوره سقط في خزان نفايات كيميائية بيضت جلده وحولت شعره إلى اللون الأخضر وشفتيه إلى الأحمر الامع، معطية إياه مظهر مهرج، ومنها أنه كان مهرج الأصل تعرض للتعذيب والظلم، فوالدته لم تن والدة الأصلية، وكانت تعذبه عندما كان طفلًا، وتعرض للعديد من التنمر رغم مرضه، حتي قتل 3 اشخاص عندما كانوا يتشاجرون معه.