كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لبلبة" تبكي من موقف إنساني جمعها مع "الزعيم عادل إمام" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت لبلبلة خلال ندوتها التي أقيمت مساء اليوم الأحد، بقصر سينما جاردن سيتي، عن صفات الفنان عادل إمام، قائلة: "عينيه طيبة وإنسان عطوف بيحس بالأخرين وهذه من ألإضل ميزاته.

وأضافت "لبلبة" عن أبرز المواقف المؤثرة التي وقف معها الزعيم قائلة: "انا منساش وقفته معايا في وفاة والدتي هو وعائلتة لكي أعبر بهذه الأزمة التي وصفتها "بالهزة"، وبكت في النهاية .

وعلق "عبد المنعم" أنا كمان والدتي توفت الله يرحمها.

والجدير بالذكر أن تم تكريمها عن مجمل أعمالها في ندوة أدارها الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم، فى "نجم وندوة"، وشكرها على حضورها، ثم أعقب التكريم عرض فيلمها "جنة الشياطين" للمخرج الراحل أسامة فوزى.

وقالت 'لبلبة" خلال الندوة أنها وهبت حياتها كلها للفن مضيفة انها ستهب الماضي أيضا.

وأنطلقت في البداية بالسلام الجمهوري، واعقبه كلمة الأستاذ تامر عبد المنعم مدير قصر الثقافة السينما والذي يدير الندو،

حيث قام بالترحيب بليلة ورحبت ليلية بالحصول والصحفيين مشيرا إلي دور الصحفين في بداية حياتها منذ أن بدأت التمثيل وعمرها 5سنوات إلى الأن لأنهم قاموا بتشجيعها.

واردفت لبلبة" أنها بتشعر بالحرج بالظهور في الصحافة مضيفه أن هذا الحرج جأء على كبر، على عكس طفولتها.

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كشفت الفنانة لبلبة، في برنامج ArabWood المذاع عبر فضائية روتانا سينما، عن حقيقة مرض الزعيم عادل إمام، حسب ما تردد في الآونة الأخيرة عبر شبكات التواصل الإجتماعي.

وقالت لبلبة: " عادل إمام بخير وزي القمر، وأنا كنت جالسة معه قبل مجيئي على هذا مهرجان الأسكندرية، وجميع الشائعات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي ليس لها أي أساس من الصحة، وهو حاليًا ينشغل بتصوير مسلسله والذي سوف يُعرض في السباق الرمضاني القادم لعام 2020".

يُشار إلى أن أنتشرت في الآونة الأخير شائعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي تؤكد وفاة الزعيم عادل إمام، وهو الأمر الذي نفاه نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والذي أكد أن هذه الأخبار باتت لا قيمة لها، وأن الزعيم بصحة جيدة، ولا أساس لمثل هذه النوعيات من الأخبار من الصحة، وسرعان ما أسعد الفنان عادل إمام جمهوره، بعد ظهوره منذ أسبوعين، في موقع تصوير مسلسله الجديد "فلانتينو" برفقة نجله المخرج رامي إمام، الذي من المقرر له أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2020.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام هو مسلسل "عوالم خفية" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2018، حيث كانت أحداثه تدور حول الصحفي هلال كامل الذي تقوده الصدفة إلى العثور على مذكرات ممثلة قُتلت منذ سنوات، وقُيّد الحادث على أنه حادث انتحار، وبمطالعته لتفاصيل مُذكراتها، تأكد من أنها قُتلت بيد مافيا الفساد، خوفًا من إفشاء أسرارهم من خلال مُذكراتها التي قررت كتابتها في أيامها الأخيرة، بعدما ابتعدت عنها الأضواء والشهرة. ومن خلال متابعته لتفاصيل السطور والحروف والرموز المكتوبة، قرر هلال الاستعانة بفريق عمل، خاصة بعدما تشعّبت قضايا الفساد، وتنوعت الجرائم، وكثرت الأسماء، وأغلبها لشخصيات ذات نفوذ كبير، ما يعرضه هو شخصيًا للخطر.

قالت الفنانة لبلبة، إنها اعتذرت عن المشاركة في فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" للمخرج محمد سامي، بسبب ظهورها كضيف شرف فقط.

وأضافت لبلبة، في تصريحات صحفية أنها لا تُفضل تقديم أدوار ضيفة الشرف بشكل متعاقب، خصوصاً أنها حلّت ضيفةً مؤخراً، في فيلمي "كازابلانكا" و"الفيل الأزرق".

وأوضحت أن هذه النوعية من الأدوار ليست سيئة، لكنها تحب تقديم شخصيات لها أبعاد درامية، كالدور الذي قدمته في مسلسل "الشارع اللي ورانا

يُذكر أن مسلسل "عوالم خفية" من بطولة: عادل إمام، صلاح عبد الله، رانيا فريد شوقي، بشرى، فتحي عبد الوهاب، أحمد وفيق، خالد أنور، هبة مجدي، هند عبد الحليم، من تأليف محمود حمدان و أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج رامي إمام.

وفي سياق آخر، أوضحت الفنانة لبلبة سبب عدم ظهورها في وسائل الإعلام في السنوات السابقة، مؤكدة أنها نادرًا ما تظهر في الإعلام وتتحدث عن أمور تخص حياتها العملية أو الشخصية، ولكن السبب الحقيقي وراء بُعدها هو خجلها، وليس لأنها مُتعالية .

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة لبلبة السينمائية هو فيلم "كازابلانكا" والذي عُرض ضمن سباق أفلام عيد الفطر، حيث كانت أحداثه تدور في إطار الإثارة والتشويق حول ثلاثة أصدقاء عمر المر، عرابي، رشيد يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم (هجامين البحر)، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، وهي السطو على شحنة ألماس كبيرة، ولكن عرابي يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي، ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

يُذكر أن فيلم "كازابلانكا" من بطولة: أمير كرارة، غادة عادل، لبلبة، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، أحمد داش، من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.

أما عن آخر أعمال الفنانة لبلبة التليفزيونية هو مسلسل "الشارع اللي ورانا" والذي عُرض عام 2018، وكانت أحداثه تدور حول فتاة تدعى نادية وهي فتاة في العقد الثالث من عمرها، عاشت لفترة في مصحة نفسية، قبل أن تخرج منها كان يطاردها حلم تظهر فيه يوميًا وهي تذهب إلى بيت قديم يخيفها، وفي نفس الوقت تشعر بوجود رابط بينها وبين هذا البيت.

يُذكر أن مسلسل "الشارع اللي ورانا" من بطولة: درة، فاروق الفيشاوي، لبلبة، نسرين أمين، نهى عابدين، أحمد حاتم، سناء شافع، هند عبد الحليم، إنجي أبو زيد، من تأليف حاتم حافظ، وإخراج مجدي الهواري