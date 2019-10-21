شاهد.. نانسي عجرم من “موسم الرياض”: “قلبي مع بلدي لبنان”

كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 12:58 صباحاً - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا ضخما في “موسم الرياض” مع الفنان المصري تامر حسني، وهو الحفل الذي تزامن مع احتجاجات الشارع اللبناني.

ولم تتمكن عجرم من تجاهل ما يحصل في وطنها لبنان، وأثناء الحفل وجهت نانسي كلمة لجمهورها قالت فيها: “كثير سعيدة أغني معكم لأول مرة بالرياض، ومعكم يا أحلى جمهور، وقلبي مع بلدي لبنان، وأتمنى للدول العربية السلام، كما أهنئ السعودية وهيئة الترفيه على جهودهم”.

كما عبرت نانسي عجرم عن تضامنها مع المتظاهرين في تدوينة عبر حسابها على انستغرام حيث نشرت صورا للمظاهرات العارمة وعلقت كاتبة: “.. صوتنا واحد وعلمنا واحد، هيدا الشعب اللبناني، هيدا لبنان

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