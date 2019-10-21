شاهد.. مي حريري تستقل دراجة نارية للوصول للمطار واستقبال ابنتها

كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 12:58 صباحاً - في ظل الاوضاع الحالية التي يشهدها لبنان والتي تتضمن قطع المحتجين لطريق المطار ذهابا وايابا فان هناك صعوبة في الوصول للمطار.
هذا وقد اضطرات الفنانة مي حريري لركوب الدراجة النارية خلف احد المحتجين للوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي واستقبال ابنتها سارة التي قدمت لزيارتها من لندن كما ظهر في مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
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