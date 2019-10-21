النجم التركي جان يامان بطل مسلسل مصري.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المنتج المصري ​سامح مجدي​ عن تعاون جديد سيجمعه بالنجم التركي ​جان يامان،​ بطل مسلسل “الطائر المبكر”.

سامح مجدي، نشر صورة له مع البطل التركي عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، في مدينة كان الفرنسية، على اثر مشاركتهما ضمن فعاليات Mipcom وهو أحد أهم معارض المحتوى الترفيهي في العالم.

سامح مجدي، علق على الصورة قائلاً: “يامان نجمي الجديد في مصر قريباً” ووضع هاشتاج لمسلسل السر كإشارة للعمل الذي سيشارك به.

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يذكر ان مسلسل “سر” من تأليف وسيناريو وحوار مؤيد النابلسي، وإخراج مروان بركات، ومن بطولة النجوم بسّام كوسا وباسم مغنية ودليدا خليل ووسام حنّا.

يذكر أن مسلسل “الطائر المبكر”، الذي عرض مؤخرًا لديميت حقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه وتم ترجمته لأكثر من لغة، وتدور قصته حول علاقة حب تجمع بين صاحب شركة إعلانات كبرى، وموظفة لديه ولعبت الصدفة دورًا أساسيًا في بداية قصة حبهما، كما تمر بالعديد من الأزمات، وهو من بطولة جان يامان، والنجمة ديميت أوزديمير.

وكانت العديد من الشائعات قد ربطت بين وجود قصة حب بين جان وديميت خلال تصوير المسلسل، وبعد فترة من انتهائه خرجت الكثير من الشائعات حول ارتباط جان بإبنة رجل أعمال شهير بتركيا، ولكن لم يتم تأكيدها من قبله.