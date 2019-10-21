«ابنة السفير» تجمع نسليهان أتاغول وأنجين أكيوريك في جلسة تصوير رومانسية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت النجمة التركية نسليهان أتاغول، الشهيرة عربيًا باسم نيهان، لبطولة مسلسل «ابنة السفير»، مع النجم التركي أنجين أكيوريك.

وخضع النجمان لجلسة تصوير جديدة للدعاية للمسلسل المقرر البدء في تصويره يوم 25 أكتوبر الجاري، وسيتم تصوير مشاهد خارج تركيا في منطقة الجبل الأسود، وذلك استعدادًا لعرضه على قناة “ستار” التركية وهو إنتاج مشترك بين NGMedia وO3 Medya، وهو من تأليف عائشة أريلماز ونهير أردام، ومن إخراج ايمره كاباكوشاك.

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وذكرت بعض الأخبار أن أنجين، سيتقاضى أجراً يصل إلى 200 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة، في الوقت الذي ستتقاضى فيه نسليهان 140 ألف ليرة تركية عن الحلقة، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل في الاسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.

يذكر أن آخر أعمال نسليهان، كان مسلسل «حب أعمى»، مع النجم التركي بوراك أزديمير، وحقق المسلسل نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.

مسلسل «حتى الممات» كان آخر عمل درامي لأنجين، وقد شارك في بطولته أمام الفنانة التركية فهرية أفجان، كما عرض له مؤخرًا فيلم «حب واحد وحياتين» في دور العرض السينمائي بتركيا، والذي قام ببطولته أمام النجمة بيرجوزار كوريل الشهيرة بـ«القاضية فريدة».