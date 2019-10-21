هل تستطيع التعرف على هذه النجمة العالمية؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نجمة من طراز خاص، جريئة وجميلة، استطاعت في فترة بسيطة أن تضع بصمتها على المميزة في السينما، ليس فقط في الهند ولكن أيضا على الصعيد العالمي، وكذلك تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، بالإضافة إلى أنها تعد واحدة من الممثلين الأعلى أجرا في الوقت الحالي.

هي الأيقونة بريانكا شوبرا زوجة المغني الأمريكي المعروف نيك جوناس، يبدو أن جاذبية الديفا الهندية وملكة جمال العالم السابقة، كان ممتدة معها منذ صغرها في أيام الطفولة، ووالدتها مادو شوبرا قدمت لنا للتو دليلا.

قبل عيد ميلاد ابنتها الـ 37، شاركت الدكتورة مادو شوبرا صورة رائعة للطفلة بريانكا، على صفحتها الشخصية بموقع ابدال الصور والفيديوهات إنستجرام، وبالطبع نالت الصورة آلاف علامات الاعجاب.

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في الصورة، نرى والدة بريانكا تحتضنها بين ذراعيها، وتوضح اللقطة القديمة أن نجمة كوانتيكو تشبه إلى حد كبير والدتها في شبابها.

في عام 2018، احتفلت بريانكا بعيد ميلادها مع نيك جوناس، صديقها حينئذ في موعد عشاء في لندن، وقد شاركت نجمة “Quantico”، التي عقدت قرانها مع نيك جوناس في ديسمبر من العام الماضي، على Instagram صور لنفسها وهي تستمتع بإجازتها في توسكاني مع زوجها نيك.

على جبهة العمل، تستعد بريانكا للعودة إلى السينما الأم بعد فجوة استمرت ثلاث سنوات تقريبًا مع فيلمها الجديد The Sky Is Pink أمام فرحان أختار.