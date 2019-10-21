فيديو.. ما سبب رعب ابهيشيك باتشان من زوجته ايشواريا راي؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لا تحتاج روح الدعابة الجميلة لدى الفنان الهندي الشاب أبهيشيك باتشان إلى مقدمة، الممثل البالغ من العمر 43 عامًا أثار إعجابنا مجددًا بتغريدته الأخيرة.

منذ الإعلان عن اعتزام النجمة ايشواريا راي Aishwarya Rai، الظهور بصوتها في دبلجة النسخة الهندية من فيلم الأيقونة أنجلينا جولي Maleficent: Mistress Of Evil، والجماهير تتلهف لمشاهدة الفيلم.

لكن زوجها أبهيشيك باتشان، ابدى رعبه من إطلالة زوجته في البرومو في دور الجنية الشريرة، عبر الدعاية التي شاركتها، وهو ما فسره البعض بأنها لفتة طيبة يحاول بها باتشان رأب الصدع بينه وبين ملكة جمال العالم السابقة.

كانت إيشواريا قد شاركت برومو دعائي للفيلم على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، حيث تفوقت باطلالة الجنية الشريرة بالزي الأسود، وقالت مًعلقة: “سعيد لأن أكون جزءًا من عائلة ديزني”.

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تم إطلاق العرض الأول من فيلم Maleficent مساء يوم الأربعاء 2 أكتوبر، وقد تلقى مقطع الفيديو مدته دقيقة واحدة و11 ثانية، عدد اعجابات ضخم على حساب ايشواريا على Instagram.

فيلم Maleficent: Mistress Of Evil - (وهو جزء ثان لفيلم Maleficent لعام 2014)، من المتوقع عرضه على الشاشة في 18 أكتوبر من هذا العام باللغتين الإنجليزية والهندية.

إلى جانب أنجلينا جولي، يقوم أيضًا بدور البطولة إيلي فانينج، وسام رايلي، وإيميلدا ستونتون، ومعبد جونو، وليسلي مانفيل في الأدوار الرئيسية.