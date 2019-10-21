بعد يومين.. خروج أميتاب باتشان من المستشفى

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في سرية تامة وبعد أن دخل المستشفى قبل أيام لإجراء فحوصات طبية روتنية، غادر الممثل الهندي الكبير أميتاب باتشان من المشفى بعد الاطئنان على صحته.

وبحسب المصادر فإن باتشان راجع المستشفى لإجراء فحص روتيني، لكنه وبقي بها لمدة يومين، قبل أن يغادرها برفقة زوجته جايا باتشان وابنه ابيشيك.

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في حين قد انتشرت تقارير حول صحة نجم بوليوود “باتشان” الذي بلغ 77 عامًا، تفيد بأنه كان يعاني من مشكلة في الكبد، قبل أن تخرج مصادر موثوقه من المستشفى لتنفي كل هذا وتؤكدأن الأمر ليس خطيرا، وأنه مجرد إجراء وقائي.

كان باتشان قد نشر صورة مع زوجته جايا، بمناسبة الاحتفال بعيد “كافا شوت”، هُوّ عيد سنوي لمُدَّة يوم واحد تحتفل به نساء الهندوس المتزوجات.

على جبهة العمل، يستضيف الممثل حاليًا برنامجه الشهير من سيربح المليون “Kaun Banega Crorepati” وقام بالفعل بتصوير بعض الحلقات، كما أن لديه أربعة أفلام - “Gulabo Sitabo”، “Brahmastra”، “Chehre”، “Jhund”.