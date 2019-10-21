لأول مرة نشوى مصطفى تكشف عن جنسية زوجها الأخرى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

العديد من التساؤلات مؤخرًا بعد نرها تدوينة أثارت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، بعد نشرها تدوينة تطلب فيها العمل مرفقة إياها بالمؤهل الحاصلة عليه.

نشوى مصطفى، ردت على التعليقات التي تلقتها بعد نشرها للتدوينة بمنشور طويل عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، قالت فيه: “من يومين كتبت بوست والحقيقة كالعادة الفترة اللي فاتت بقيت اى حاجة باكتبها بيكون رد الفعل تجاهها أكبر من توقعاتى بمراحل”.

وأضافت: “البوست كان ملخصة إنى عايزة أمثل والحقيقة أي فنان زميل حيفهم معنى أن طاقتك وموهبتك متعطلة إنك تكون مركون على المعاش وأنت لسه عندك طاقة بدليل أن العظيمة أمينة رزق كانت بتمثل لاخر يوم فى عمرها اللي تجاوز التسعين سنة وإنها قدام الكاميرا كانت بتتحول لطاقة فنانة فى التلاتين”.

Advertisements

وتابعت: “المهم إنه اتفهم من البوست إني لاسمح الله محتاجة امثل علشان محتاجة فلوس مثلاً وده عرفته من كم التليفونات اللي تلقيتها او من كم الناس السفلة الشمتانين الكارهين واللي بيكرهوا أي حد بيقول تحيا مصر”.

واستطردت: “واحب أوضح لكل الناس محبين أو كارهين أنى من فضل الله سبحانة وتعالى مستورة جداً وإنى متزوجة من راجل بيعولنى ومن فضل الله زوجي عنده بزنس ساترني وساتر بيتي وولادى اللي بفضل الله اتعلموا جوه مصر وسافروا كملوا دراستهم فى أمريكا والمانيا وبفضل الله وبكرمه ونعمته واجتهاد زوجي الحمد لله مستورة”.

وأنهت كلامها قائلة: “زوجى معاه جنسية أمريكية وأنه من الممكن أنه ننتقل للعيشة فى أمريكا ودخلنا من شغله يكون أعلى بس احنا زي السمك مانقدرش نسيب مصر، وباعتذر لكل القنوات العربية والمصرية اللي كلموني علشان يستضيفونى علشان نتكلم في البوست، وباشكر اخواتي وأصدقائي المنتجين في الكويت وفي الامارات على عروضهم الطيبة وفعلاً الفنان فنه مالهوش حدود تقاس بالكيلومترات أنا بحبكم”.