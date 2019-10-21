حمو بيكا يقتحم نقابة المهن الموسيقية ويهدد هاني شاكر

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رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365
اقتحم مغني المهرجانات حمو بيكا، مقر نقابة المهن الموسيقية، مطالبا بالحصول على عضوية النقابة.
حموبيكا، نشر فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ظهر فيه وهو يهاجم نقيب الموسيقيين هاني شاكر، ويؤكد أنه لا يعترف به ولا بفنه طالما هو الاخر لا يعترف به وبجمهوره.
وأضاف: “نقابة الموسيقيين تطلب منه 400 ألف جنيه لكي تسمح له بالغناء”، مشيرًا إلى أن النقابة تحاول قتل حلمه في الغناء ولكنه لن يتوقف عما يفعله بسبب حب الناس له.
وهدد بتحطيم مبنى النقابة قائلًا: “هاجي أكسر النقابة يا هاني.. عاوزني أدفع 400 ألف عشان أغني”.
وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها إن المدعو حمو بيكا، سبق ودخل لجنة اختبار عضويات برئاسة الموسيقار حلمي بكر، ورأت اللجنة عدم صلاحية حمو بيكا للغناء، وأصدرت النقابة قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء ومن بينهم حمو بيكا وهذا المنع في إطار دور النقابة في الارتقاء بالذوق العام ومنع الإسفاف والتردي والألفاظ التي تخدش الحياء العام.
وقد اتخذت النقابة الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا بالتهديد بالبلطجة والادعاء كذبا على أعضاء المجلس.
وبعد دقائق من نشر نقابة الموسيقيين بيانها قام حمو بيكا بحذف الفيديو الذي هاجمها فيها من على صفحته بموقع “فيس بوك”.
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