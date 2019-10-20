شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تنجح فى هذا التحدى وتختار ياسمين صبري للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الفنانة هنا الزاهد في تحدى كرة التنس وهو التحدي الذي من خلاله تحاول أن "تنطط" الكرة 10 مرات دون أن تقع منها على الأرض وهو التحدي الذي نجحت فيه وطالبت الفنانة ياسمين صبري بالمشاركة به.

وكانت هنا الزاهد تجاوزت الأزمة الصحية التى مرت بها أثناء تواجدها فى سنغافورة بصحبة زوجها النجم أحمد فهمى من أجل قضاء شهر العسل، حيث شعرت بآلام شديدة فى معدتها وبعد الفحوصات الطبية والتحاليل اكتشفت وجود حصاوى على المرارة بعدما كان الاعتقاد من "هنا وأحمد"، إصابتها بتسمم.

واستكملت هنا الزاهد، واستكملت العلاج حتى عادت إلى مصر ونصحها الأطباء المعالجون بإجراء عملية جراحية لإزالة المرارة على أن تجريها بعد شهر، خاصة أنها كانت تعانى من التهابات شديدة فى معدتها وبدأت تقل هذه الالتهابات تدريجيًا، لتعود بعد العملية لاستكمال نشاطها الفنى من جديد واختيار عملها الجديد الذى تخوض به السباق رمضان المقبل.