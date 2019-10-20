يسرا: تلقيت أكثر من عرض من أجل عودتى لدراما رمضان 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة يسرا لـ"الخليج 365"، أنها تدرس عودتها لدراما رمضان 2020، بعد غياب موسم رمضان الماضى، وقالت يسرا إنها تلقت أكثر من عرض ولم تستقر حتى الآن على السيناريو التى تعود به فى السباق الرمضانى المقبل، وحينما تستقر على السيناريو المفضل بالنسبة لها تفصح عن الأمر.
ومن ناحية آخرى أوضحت يسرا أنها تواصل تصوير مشاهدها الأخيرة من فيلم "صاحب المقام"، بعد غياب أعوام عن السينما، ويشارك فى بطولته كل من النجم أسر ياسين والفنانة أمينة خليل وريهام عبد الغفور، وبيومى فؤاد، للكاتب إبراهيم عيسى، حيث أوشكت على الانتهاء من التصوير ويبدأ مخرج العمل محمد العدل فى مونتاج ومكساج الفيلم استعدادا لطرحه فى السينمات.
وكانت أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وشارك فى بطولة العمل شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.
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