صور.. تكريم النجمة لبلبة على مشوارها السينمائى بقصر السينما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الفنان تامر عبد المنعم، مدير قصر السينما بجاردن سيتي، النجمة لبلبة على مشوارها السينمائي الزاخر بالأعمال المتميزة في "نجم وندوة" وشكرها علي حضورها ثم أعقب التكريم عرض فيلمها "جنة الشياطين" للمخرج الراحل أسامة فوزي. وقالت لبلبة عقب تكريمها: اعتز بهذا التكريم لأنه عن مسيرتي السينمائية فقد وهبت حياتي للفن وساهب الباقي من حياتي للفن أيضًا. الفنانة لبلبة بدأت مسيرتها الفنية طفلة في السادسة من عمرها وكان تقوم بتقليد بعض الممثلين ثم جسدت الأدوار الاستعراضية وعملت بعدها في الأدوار الكوميدية مع الفنان عادل إمام حتي أعاد المخرج عاطف الطيب اكتشافها من جديد في فيلمي "ضد الحكومة" و"ليلة ساخنة".

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