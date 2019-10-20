شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة تغني أول أغنية بحياتها وآخر أغنية قدمتها في السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان تامر عبد المنعم خلال استضافة الفنانة لبلبة في "نجم وندوة" بقصر السينما، بأن تغني أول أغنية قامت بغنائها في بداية مسيرتها الفنية فغنت لبلبة أغنية نادرة ثم طلب منها غناء آخر أغنية قامت بغنائها في السينما فغنت أغنية "أنا بالعربي بحبك" التي غنتها في فيلم "الشيطانة التي أحبتني" أمام النجم محمد صبحي ونالت عقب انتهائها مع الغناء تصفيق حاد من الحضور. Advertisements الفنانة لبلبة بدأت مسيرتها الفنية طفلة في السادسة من عمرها وكان تقوم بتقليد بعض الممثلين ثم جسدت الأدوار الاستعراضية وعملت بعدها في الأدوار الكوميدية مع الفنان عادل إمام حتي أعاد المخرج عاطف الطيب اكتشافها من جديد في فيلمي "ضد الحكومة" و"ليلة ساخنة". لبلبة تحدثت خلال الندوة عن مسيرتها وبداية عملها مع المخرج حسن الصيفي وحكت كواليس أحد المشاهد قائلة: المخرج حسن الصيفي جعلني أحب الفن وكل مخرج عملت معه تعلمت منه واستفدت من تجربتي معه.

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