لبلبة: أنا عايشة على حب الجمهور والصحافة لها دور كبير فى مسيرتى الفنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف قصر السينما، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، النجمة لبلبة فى اللقاء المعتاد بالقصر "نجم وندوة" الذى يستضيف نجوم الفن المصرى ويواجههم بالجمهور، كما يتضمن برنامج الندوة عرض فيلم "جنة الشياطين"، وفى بداية الندوة قالت الفنانة لبلبة: "أنا عايشة على حب الجمهور، وسعيدة جدا بوجودى فى قصر السينما، وبشكر الفنان تامر عبد المنعم على هذه الاستضافة، وأشكر أيضا الصحافة المصرية والعربية التى لها دور كبير فى مسيرتى الفنية منذ بداية عملى فى الفن وأنا فى السادسة من عمرى".
لبلبة تحدثت خلال الندوة عن مسيرتها وبداية عملها مع المخرج حسن الصيفى، وحكت كواليس أحد المشاهد قائلة: المخرج حسن الصيفى جعلنى أحب الفن، وكل مخرج عملت معه تعلمت منه واستفدت من تجربتى معه".
وقالت أيضا: "كل مرحلة فى حياتى استفدت منها وكنت أستمع دائما لنصائح أمى، وفى كل مرحلة كان لدى خوف ووالدتى ووالدى خيرونى بالاستمرار فى الفن أو الزواج ولكنى تمسكت بالفن واستمرت مسيرتى حتى الآن".
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