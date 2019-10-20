شكرا لقرائتكم خبر عن حليمة بولند.. شاهد ماذا حدث لـ"نفنوفها" فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موقف محرج تعرضت له الإعلامية الكويتية حليمة بولند، وذلك بعدما انشق "نفنوفها" أي فستانها قبل صعودها إلى المسرح لتقديم إحدى الحفلات في الكويت، وفي سبيل حل الأزمة نظرا لضيق الوقت قامت حلمية بولند بالاستعانة بأحد الأشخاص لحياكة "النفنوف" الفستان وهو ما نجح فيه، حيث أعاده إلى شكله الأساسى وكأنه لم ينشق.

يذكر أن الإعلامية الكويتية حليمة بولند سبق أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بسبب ظهورها فى فيديو وهي ترقص مرتدية البرقع، وهو الفيديو الذي تناقله عدد كبير من المتابعين لا بسبب مظهرها وزيها خلال الفيديو فحسب وإنما بسبب رقصها خلال الفيديو على موسيقى إحدى الأغنيات.

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