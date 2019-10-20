شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى ضيف شرف بـ"روحين فى زكيبة" مع حمدى الميرغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر النجم أشرف عبد الباقى ضيف شرف فى أحداث مسلسل "روحين فى زكيبة" للفنان حمدى الميرغنى والفنان أوس أوس، حيث تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى اجتماعى، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، وتجاهل، وتدور الأحداث فى قالب رومانسى كوميدى بعدد من المواقف التى تقع بين الأبطال الذين يعيشون فى عدد من الأسر تجمعهم العلاقات بينهم.

مسلسل "روحين فى زكيبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه فى 30 حلقة ومقررعرضه فى الموسم الشتوى ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقى فى الدراما مسلسل "عائلة زيزو"، وشاركت فى بطولته كل من نسرين أمين، وشيرين، ونهال عنبر، ولطفى لبيب، وهو من تأليف محمد النبوى"، وإخراج شيرين عادل.

Advertisements