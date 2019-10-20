لهذا السبب أميتاب باتشان يعتذر لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان أميتاب باتشان، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، صورًا أظهرت تجمع لجماهيره ومحبيه أمام منزله، في لقاء اعتاد أن يجمعهم به كل أحد.

كتب أميتاب باتشان، في تعليقه على الصور: "أنا في فترة نقاهة.. لكنهم ما يزالوا يأتون للقاء الأحد.. اعتذاري.. لم أستطع الخروج".

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واعتاد محبو الفنان أميتاب باتشان التجمهر أمام بيته كل أحد لالتقاط الصور معه والتعبير عن حبهم.

وغادر نجم بوليوود الكبير مستشفى نانافاتي في مومباي، مساء الجمعة، رفقة زوجته جايا باتشان، ونجله الفنان أبيشيك، بعد ثلاثة أيام من نقله لإجراء فحوصات روتينية.

يذكر أن أميتاب باتشان نُقل إلى المستشفى في وقت سابق بسبب مشاكل صحية في الكبد، حيث كشف أن كبده يعمل بنسبة 25% فقط، وذلك بعدما أصيب بأضرار بعد نقله دم سيئ، على حد قوله، قبل 20 عامًا.