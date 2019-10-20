هذا ما قالته ملك قورة عن زفاف شقيقتها الصغرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشرت الفنانة ملك قورة، عددًا من الصور لحفل زفاف شقيقتها مريم، عبر حسابها على"إنستجرام".
وعلقت ملك، قائلة: "أسعد يوم في حياتي لرؤية أختي الصغيرة مريم، أصبحت أجمل عروس رأيتها على الإطلاق، أحبك دائمًا".
وشهد حفل الزفاف الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى حضور عدد كبير من رجال الفن والثقافة والسياسة.
وأقيم عقد قران مريم وإسلام نهاية العام الماضي بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وحضره عدد كبير من السياسيين والفنانين والرياضيين، فيما تولى الداعية الإسلامي الشهير مصطفى حسني، مهمة عقد القران.
يذكر أن مريم قورة ابنة الفنانة عبير منير، وشقيقة الفنانة ملك قورة، وشاركت في تجربة سينمائية وحيدة بمرحلة الطفولة، وهي فيلم "غاوي حب" بطولة محمد فؤاد، بمشاركة شقيقتها الكبرى ملك التي احترفت العمل الفني.
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