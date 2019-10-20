عادت للعناية مجددًا.. نجل اعتماد خورشيد يكشف تفاصيل حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

كشف المصور أدهم خورشيد، نجل الفنانة اعتماد خورشيد، تفاصيل حالتها الصحية، عقب دخولها غرفة العناية المركزة، للمرة الثانية.

قال خورشيد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عادت أمي الفنانة اعتماد خورشيد مرة أخرى بسبب تدهور حالتها الصحية ومعاناتها من آلام حادة في التنفس. كما أنها تعاني من مشاكل بالرئة".

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وأشار خورشيد الابن إلى أن والدتها أجرت الثلاثاء مجموعة من الفحوصات، بناء عليها قرر الأطباء نقلها إلى غرفة عادية، قبل أن يتقرر نقلها إلى العناية المركزة مرة أخرى.

وأضاف أن والدته لا تتبع نقابة المهن التمثيلية، وأنه يتكفل بمصروفات علاجها على حسابه الخاص.

وكان الفنان الشاب عمر خورشيد، نجل الفنانة علا رامي، نشر صورة لجدته المنتجة اعتماد خورشيد داخل العناية المركزة، وكتب: "الرجاء الدعاء لجدتي بالشفاء"، وهي الصورة نفسها المنشورة على الحساب الرسمي لاعتماد، مصحوبة بالتعليق: "ادعوا لي بالشفاء أنا في الرعاية المركزة في مستشفى الجلاء.. يا رب اشفيني".​