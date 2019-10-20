محمود حجازي يروج لحكاية "ما تيجي يا مليجي" في "نصيبي وقسمتك 3"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص الفنان محمود حجازي، على الترويج لدور "فؤاد بيه المليجي" الذي يقدمه في حكاية "ما تيجي يا مليجي" بمسلسل"نصيبي وقسمتك 3" .
ونشر حجازي، بوستر له يحمل اسم الحكاية، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق قائلاً: "حكاية ما تيجي يا مليجي، هيكون معاكوا الأسبوع ده، فؤاد بيه المليجي".
"ما تيجي يا مليجي"، بطولة محمد الشرنوبي، هدى المفتي، محمود حجازي، دنيا عبدالعزيز، وإنتاج أحمد عبدالعاطي وشركة سينرجي ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.
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