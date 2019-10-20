- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلنت شبكة قنوات mbc مصر، عن عرض موسم جديد من برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر.
وأوضحت القناة أن الموسم الجديد من البرنامج الكوميدي"شكشك شو"، سيبدأ عرضه يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
يذكر أن برنامج"شكشك شو" يقدمه مصطفى خاطر بشخصية "عم شكشك" وهي إحدى الشخصيات التي قدمها في "مسرح مصر" وحقق بها شهرة واسعة في بداية مواسم المسرح.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة المقبل.. مصطفى خاطر يعود ببرنامج"شكشك شو" على "إم بي سي" مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.