الجمعة المقبل.. مصطفى خاطر يعود ببرنامج"شكشك شو" على "إم بي سي" مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت شبكة قنوات mbc مصر، عن عرض موسم جديد من برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر.

وأوضحت القناة أن الموسم الجديد من البرنامج الكوميدي"شكشك شو"، سيبدأ عرضه يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يذكر أن برنامج"شكشك شو" يقدمه مصطفى خاطر بشخصية "عم شكشك" وهي إحدى الشخصيات التي قدمها في "مسرح مصر" وحقق بها شهرة واسعة في بداية مواسم المسرح.