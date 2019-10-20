لهذا السبب وجه هاني رمزي الشكر للمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: وجه الفنان هاني رمزي، الشكر لإدارة مهرجان كازبلانكا السينمائي بالمغرب على تكريمهم له. ونشر "رمزي" صورة له خلال التكريم عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق قائلاً: "شرفت بتكريمي في مهرجان كازبلانكا السينمائى، شكرآ للمغرب". يذكر أن آخر أعمال الفنان هاني رمزي السينمائية فيلم"قسطي بيوجعني" والذي تم عرضه في 2018، وشاركته البطولة الفنان مايا نصري، إخراج إيهاب لمعي.



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