جاستن بيبر يفاجأ جمهوره بألبوم جديد هذا العام

فاجأ الفنان العالمي جاستن بيبر جمهوره بقرار طرح ألبوم جديد، ولم يستقر حتي الآن على اسمه، ومن المقرر الكشف عن تفاصيله خلال

الأيام القليلة المقبلة.

وكشف بيبر عن موعد طرح الألبوم والمقرر طرحه قبل نهاية هذا العام.

يذكر أن الفنان العالمي جاستن بيبر طرح سابقًا ألبوم بعنوان "Purpose"، وضم الألبوم 13 أغنية أبرزهم "sorry"، "company"، "love your self"، Where Are Ü Now" "What Do You Mean".