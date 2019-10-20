أثار الفنان اللبناني وديع الشيخ، حالة جدل واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة السعودية، وذلك بعد مشاركته في المظاهرات اللبنانية برفقة عدد كبير من البودي جارد الخاص به.
وتصادف مشاركة وديع الشيخ، مع نقل مباشر لقناة mtv اللبنانية، واعتقدت المراسلة أنحادث وقع وسط المتظاهرين لتفاجئ بوديع الشيخ والذي لم تستطع التعرف عليه وسألته على اسمه ليعرفها على نفسه وسط استنكار البودي جارد الخاص به لعدم معرفتها له.
ومن النجوم الذين شاركوا في الاحتفالات الفنانة اللبنانية، ماجي بوغصن،
ومنذ فترة قليلة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق لحظة سقوط الفنان وديع الشيخ على المسرح.
وكتبت الصفحة: "انهار على المسرح انهيار الفنان وديع الشيخ على المسرح اثناء تأديته لوصلته الغنائية".
وأضافت الصفحة: "تعددت الروايات حول السبب الحقيقي لانهياره الا ان الاشاعات طاولت اسلوب عيشه وعاداته".
كانت هذه تفاصيل خبر يتظاهر في بيروت بالبودي جارد.. الفنان وديع الشيخ حديث السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.