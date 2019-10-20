يتظاهر في بيروت بالبودي جارد.. الفنان وديع الشيخ حديث السوشيال ميديا

أثار الفنان اللبناني وديع الشيخ، حالة جدل واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة السعودية، وذلك بعد مشاركته في المظاهرات اللبنانية برفقة عدد كبير من البودي جارد الخاص به.

وتصادف مشاركة وديع الشيخ، مع نقل مباشر لقناة mtv اللبنانية، واعتقدت المراسلة أن

حادث وقع وسط المتظاهرين لتفاجئ بوديع الشيخ والذي لم تستطع التعرف عليه وسألته على اسمه ليعرفها على نفسه وسط استنكار البودي جارد الخاص به لعدم معرفتها له.



ومن النجوم الذين شاركوا في الاحتفالات الفنانة اللبنانية، ماجي بوغصن،

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وكارمن لبس، وأمل حجازي، والفنان راغب علامة، وسعد رمضان، والإعلامي اللبناني نيشان، والإعلامي وسام بريدي.



ومنذ فترة قليلة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق لحظة سقوط الفنان وديع الشيخ على المسرح.



وكتبت الصفحة: "انهار على المسرح انهيار الفنان وديع الشيخ على المسرح اثناء تأديته لوصلته الغنائية".



وأضافت الصفحة: "تعددت الروايات حول السبب الحقيقي لانهياره الا ان الاشاعات طاولت اسلوب عيشه وعاداته".