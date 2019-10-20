فيديو.. جلوريا دينج تطرح برومو "WALK ON WATER"

طرحت الفنانة العالمية جلوريا دينج برومو كليب "WALK ON WATER"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
ويعد كليب "WALK ON WATER" الكليب الرسمي لفيلم "تيرميناتور6".
وفيلم "تيرميناتور 6" من تأليف جيمس كاميرون، وإخراج تيم ميلر، وبطولة كل من أرنولد شوارزنيجر، ليندا هاميلتون، نتاليا رايز، ماكنزي ديفيس، ديجو بونيتا، جابرييللونا.
وتدور قصة الفيلم تابعة للأحداث السابقة، ويأتي ذلك في إطار خيال علمي.
يذكر أن الفنانة العالمية جلوريا دينج طرحت مؤخرًا كليب بعنوان "MISS SIMILAR"، وكسر الكليب حاجز الـ 16 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر قناتها الرسمية.
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