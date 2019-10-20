فستان حليمة بولند يجعلها الأكثر بحثًا في السعودية

تعرضت النجمة الكويتية حليمة بولند، لموقف محرج بسبب تمزق فستانها بشكل مفاجئ، ما جعلها تنفجر في نوبة من الغضب.

وأحدث الفيديو جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع البحث العالمي جوجل، وخاصة ضمن تريندات المملكة العربية السعودية، الذين اعتبروا حليمة بولند تتحدث بطريقة مستفزة.



وظهرت حليمة بولند من خلال مقطع فيديو عبر "سناب شات"، واستعرضت من خلاله التمزق المفاجئ في صدر الفستان والذي أفسد تصميمه تمامًا، وقالت: "بسم الله توي خلصت شعر وميكاب، بلبس النفنوف انقطع وانشق.. تخيلوا الحين شسوي ما ادري.. الآن يقولون نجيب إبرة وخيط وحوسة ولوية.. والحفلة بعد شوي.. والله أحس اني ببكي".



ثم ظهرت النجمة الكويتية في لقطة لاحقة تكشف من خلالها أنها قد ارتدت الفستان بالفعل بعد أن تم خياطة الجزء الممزق بدون أن يترك أثراً يفسد إطلالتها الفاخرة.



وجاء الفستان باللون الذهبي البراق، وتألقت حليمة بولند به مع تاج من

الكريستال وأقراط ماسية، وخطفت الإعلامية الأنظار بإطلالتها الجديدة بملابس "قرقيعان" من تصميم مصممة الأزياء الشهيرة علياء كريم محمد.

"القرقيعان".. تقليد سنوي ومناسبة دينية

وظهرت بولند في الصور برفقة ابنتيها ماريا وكاميليا، وخطفن الأنظار إليهن بملابسهن المميزة.

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و"القرقيعان" هو تقليد سنوي ومناسبة دينية يحتفل بها في معظم بلدان الخليج العربي إضافةً إلى العراق وغيرها من الدول الإسلامية، ويطوف الأطفال مرتدين أزياءً شعبية ويرددون الأهازيج وتوزع الحلوى عليهم وتختلف الأهازيج وفق المناطق اختلافاً بسيطاً ولكنها تبقى متشابهة في مضمونها حيث يطوف الأطفال مرتدين أزياءً شعبية.



وقالت مصممة الأزياء علياء كريم، إنها اعتمدت في إطلالة حليمة بولند وبناتها على البساطة في ملابس "القرقيعان" والتي تعتمد على الملابس الشعبية فيلبس الأولاد الدشداشة وسترة بالإضافة إلى النعال الشعبية، أما البنات فيلبسن

الدراعات والبخنق وهي قماش بألوان مختلفة مطرزة، مع الترتر الذي يوضع على الرأس.



وأحدثت بولند ضجة منذ أيام من خلال ظهورها في مقطع فيديو برفقة نجم مواقع التواصل الكويتي عبد الله الجاسر المعروف باسم عبودكا، وأحدث الفيديو ضجة كبيرة.



وبدأت مشوارها الإعلامي بعام 2001 حيث كانت طالبة في السنة الأخيرة بكلية الآداب في جامعة الكويت حينما اختارها رئيس قسم الإعلام للعمل في تلفزيون الكويت خلال برنامج "ذبست" للمخرج خالد البطي الذي ساندها ببدايتها ورشحها للتقديم برامج أخرى على تلفزيون الكويت.



وظهرت كممثلة في عام 1995 خلال برنامج الأطفال "إفتح يا وطني أبوابك" مع الفنان طارق العلي والفنانة أنوار أحمد على تلفزيون الكويت، وبعده قدمت العديد من البرامج على مختلف القنوات الخليجية والعربية. كما أنها قدمت العديد من المهرجانات مثل مهرجان صلالة وليالي دبي وهلا فبراير، وحصلت على لقب ملكة جمال الإعلاميات العرب.



وكانت حليمة بولند متزوجة من، عبد السلام الخبيزي، وفي أبريل 2012 أنجبت ابنتهما ماريا، وأنجبت في مايو 2015 ابنتهما الثانية كاميليا، إلا انهما انفصلا بعد ذلك، وفي عام 2018 أعلنت عن خطوبتها من شخص لم تكشف عن أي معلومة عنه.