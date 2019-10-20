اليوم.. بدء تصوير "شريط 6"

بدء اليوم تصوير فيلم "شريط 6"، حيث نشر المؤلف محمود حمدان، صورة من الكواليس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وعلق حمدان قائلًا: "بسم الله توكلنا علي الله.. فيلم شريط 6.. الغلطة بفوره". وفيلم "شريط 6" بطولة كل من خالد الصاوي، خالد أنور، تارا عماد، نانسي صلاح، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة. Advertisements ويظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف أبرزهم النجمة نيللى كريم. النجمة نيللى كريم. وتدور أحدث الفيلم حول طبيب نفسي ومعالج للعديد من الشخصيات العامة، والذين يكونوا معظهم ضيوف الشرف، ويأتي ذلك في إطار رومانسي لايت، إذ يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف، التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.

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