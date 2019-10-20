تألقت الفنانة العالمية شاكيرا في أحدث ظهور لها، حيث نشرت صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت شاكيرا من خلالها بكحل للعيون باللون البرتقالي. يذكر أن الفنانة العالمية شاكيرا طرحت سابقًا ألبوم بعنوان "El Dorado"، ويضم الألبوم 13 أغنية منهم: "nada"، "Chantaje"، "trap"، "Amarillo". Advertisements وحقق الألبوم نجاحًا ساحقًا منذ طرحه بجميع الأسواق العالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث ظهور.. شاكيرا تتألق بعيون برتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.