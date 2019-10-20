الجمعة.. حميد الشاعري يحيي حفلًا غنائيًا راقيًا في كايرو جاز

يحيي الفنان الكبير حميد الشاعري حفلًا غنائيًا يوم الجمعة الموافق 25 من شهر أكتوبر الجاري، على مسرح كايرو جاز كلوب، بمدينة الشيخ زايد. كلوب، بمدينة الشيخ زايد. يذكر أن الفنان الكبير حميد الشاعري طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "شد الفيشة"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع حميد الشاعري، وشاركه في الغناء الفنان هاني عادل. "شد الفيشة"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع حميد الشاعري، وشاركه في الغناء الفنان هاني عادل. Advertisements وحققت الأغنية نجاحًا باهرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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