تستضيف كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بعد غدًا الثلاثاء، كبير مذيعي القنوات التلفزيونية الإعلامي خالد سعد. ويناقش الإعلامي خالد سعد طلاب الأكاديمية حول دور الإعلام في تشكيل الإدراك العام، ومواجة الشائعات في حماية الأمن القومي، والحروب النفسية وتأثرها السلبي. في تشكيل الإدراك العام، ومواجة الشائعات في حماية الأمن القومي، والحروب النفسية وتأثرها السلبي. يأتي ذلك ضمن فعاليات الندوات الثقافية التي تنظمها إدارة كلية اللغة والإعلام. تنظمها إدارة كلية اللغة والإعلام. وتبدأ الندوة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على مسرح الكلية بالمبنى التالت "c". Advertisements وتدير الندوة إدارة كلية اللغة والإعلام تحت راعية عميدة الكلية الدكتورة عزة هيكل، و وكيل الكلية الدكتور محمد نادر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الثلاثاء.. خالد سعد يناقش دور مواجهة الشائعات في حماية الأمن القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.