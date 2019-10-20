أحفاد هاني شاكر يشعلون تريندات مواقع التواصل

اشعل حفل زفاف نجل الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع البحث العالمي جوجل.

وانتشرت على مواقع التواصل صور عدة، للفنانين خلال حضورهم حفل الزفاف، مهنئين الفنان الكبير بزفاف ابنه.



وشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم عمرو دياب، ليلى علوي، إلهام شاهين، لطيفة، نهال عنبر، آيتن عامر، رجاء الجداوي، نبيلة عبيد، كارول سماحة.

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وحرصت الفنانة زينة، على تهنئة هاني شاكر، ونشرت زينة صورًا لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "فرح شريف شاكر، ابن الفنان الكبير هاني شاكر ومامته حبيبتي القمر اللي بموت فيها نهلة شاكر، ربنا يفرحكم بولاده".د



وخطف حفيدا المطرب هانى شاكر من ابنته الراحلة دينا، ماليكا ومجدي، الانظار اليهما بعد ظهورهما فى حفل زفاف خالهما شريف،

والذى اقيم فى احد الفنادق الكبرى في القاهرة.وقال الفنان هاني شاكر، إن زفاف نجله شريف، بث فيه حالة من الفرح أنسته كل مصاعب الحياة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية: "الفرحة كانت في كل الموجودين وتحس إن الفرح خارج من قلبهم، وكسبت عائلة جميلة بكل أفرادها".وتابع: "إمبارح كنت حاسس إن بنتي دينا موجودة وسطنا، وأوقات كتير كنت بمسك نفسي بالعافية عشان مبكيش، ومش عايز دموعي تنزل، نظرة الحب والبسمة والفرحة والجو الجميل محسسونيش بتعب اليوم".