خاص الفن- دريد لحام للفنانين السوريين: احذروا

ميرنا وليد - بيروت - أكد الممثل السوري القدير ​دريد لحام​ لموقع "الفن" أن البعض أنشأ حساباً شخصياً باسمه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبات يتواصل مع الفنانين منتحلاً شخصيته.

وقال لزملائه الفنانين عبر موقعنا: احذروا أرجوكم.. ليس لدي أي حساب شخصي، بل أمتلك صفحة فانز واحدة موثقة بالشارة الزرقاء وفيها ما يقارب 652 معجباً.

وطلب من محبيه التبليغ عن أي حساب يحمل اسمه منعاً لحدوث أي التباس، وتفادياً للدخول في متاهات نحن بغنى عنها.

فنياً، بدأ لحام التحضير لفيلمه الجديد مع المخرج ​باسل الخطيب​ في ثاني تعاون بينهما سينمائياً بعد فيلم "دمشق حلب"، بينما لا جديد يذكر على الصعيد الدرامي.

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